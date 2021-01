Capitólio invadido por apoiantes de Trump

A sessão de ratificação dos votos das eleições presidenciais dos EUA, no Congresso em Washington, teve de ser interrompida devido aos distúrbios provocados por manifestantes pró-Trump no Capitólio. O presidente demissionário, referiu várias vezes num discurso poucos momentos antes que as eleições tinham sido roubadas, apesar de esta mentira ter sido já várias vezes refutada.



O Congresso dos EUA reuniu-se esta quarta-feira para certificar os resultados das eleições de 3 de novembro. Historicamente este evento é apenas uma formalidade para confirmar a decisão do colégio eleitoral. Mas Donald Trump tem pressionado para que os republicanos contestassem o reusltado, continuando a afirmar que houve fraude eleitoral.





Here’s the scary moment when protesters initially got into the building from the first floor and made their way outside Senate chamber. pic.twitter.com/CfVIBsgywK — Igor Bobic (@igorbobic) January 6, 2021





Vários apoiantes de Donald Trump juntaram-se na escadaria do Capitólio, em Washington DC, nos Estados Unidos para protestar ao mesmo tempo que decorria a sessão de contagem de votos e a confirmação de Joe Biden como novo presidente dos EUA. Confrontos entre os manifestantes pró-Trump e as autoridades acabaram por obrigar à retirada de várias pessoas de escritórios do Capitólio que foi invadido por aqueles que protestavam. O presidente norte-americano já apelou aos manifestantes que mantivessem a paz, mas invasão continua.De acordo com jornalistas norte-americanos, foi pedido aos funcionários que evacuassem a sala, se trancassem, afastassem das janelas e foram inclusive ouvidos tiros junto ao Capitólio. Está também a ser usado gás lacrimogéneo dentro do edifício.A Guarda Nacional foi enviada para junto do capitólio a partir da Virginia.

Num comício em frente à Casa Branca, Trump pediu aos manifestantes para se dirigirem para o Capitólio e fazer ouvir a sua voz, em protesto do que considera ser uma "fraude eleitoral", tendo mesmo dito que "nunca" aceitaria a sua derrota nas eleições de 3 de novembro. Os manifestantes obedeceram ao comando do Presidente cessante e dirigiram-se para o Capitólio, tendo mesmo forçado a oposição da polícia, que tentou impedir a sua entrada no edifício, mas acabou por não impedir que vários entrassem.

BREAKING: Trump supporters have breached the Capitol building, tearing down 4 layers of security fencing and are attempting to occupy the building — fighting federal police who are overrun



This is the craziest thing I’ve ever seen in my life. Thousands, police can’t stop them pic.twitter.com/VVdTUwV5YN — ELIJAH SCHAFFER (@ElijahSchaffer) January 6, 2021

Pouco depois de as duas sessões no Congresso terem começado, uma multidão de manifestantes pró-Trump subiu a uma das escadarias do Capitólio e um outro grupo entrou no primeiro andar. Todos os funcionários do Capitólio estão a receber ordens para se fecharem nos respetivos gabinetes e para ficarem afastados de janelas.

Os trabalhos de discussão da contagem de votos eleitorais ficaram assim, para já suspensos, enquanto canais televisivos transmitem imagens de distúrbios nas escadas do Capitólio.



Vários legisladores, incluindo republicanos, usam as suas contas na rede social Twitter para criticar a ação dos manifestantes, dizendo que não se vão deixar intimidar pela sua presença ou pelos seus apelos para que a contagem de votos do Colégio Eleitoral seja rejeitada.

Please support our Capitol Police and Law Enforcement. They are truly on the side of our Country. Stay peaceful! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

O presidente da Câmara de Washington D.C. ordenou recolher obrigatório e o Capitólio fechou as portas.

Donald Trump apelou aos manifestantes que se mantivessem pacíficos e que não agredissem a polícia e as autoridades. "Eles estão do lado do nosso país", afirmou o presidente norte-americano.Já durante a invasão, o presidente Trump escreveu no Twitter que Mike Pence tinha sido cobarde e não tinha tido coragem para "fazer o que era preciso fazer": "Mike Pence não teve coragem para fazer o que devia ter sido feito para proteger o nosso país e a nossa constituição, dando aos estados a oportunidade de corrigir vários factos, e não os fraudulentos que agora pedem que eles certifiquem. Os EUA exigem a verdade".