Cidade italiana vai remunerar os ciclistas

Bari, capital da Puglia, é a primeira cidade italiana a adotar um modelo que se tem vindo a tornar famoso em França: providenciar remunerações financeiras a quem trocar o carro pela bicicleta no caminho para o trabalho. A câmara municipal anunciou os planos para garantir uma transferência bancária mensal de 25 euros aos que quiserem juntar-se a este movimento. O Projeto Experimental de Mobilidade Sustentável foi financiado pelo Ministério do Ambiente, segundo comunica o La Reppublica.

"Quem pedalar não ganha apenas saúde", declarou o presidente de Bari, Antonio Decaro, ao anunciar o começo de um período de experimentação que durará quatro meses. Segundo o mesmo, o objetivo para 2019 é duplicar o número de bicicletas existentes em Bari.

Cada ciclista será equipado com um kit com GPS antifraude que monitorizará os quilómetros percorridos e todos os meses haverá uma competição, pensada para premiar os dez trabalhadores que mais tiverem pedalado, com um bónus extra de 50 euros.