Um atentado à bala feriu no final da noite desta quarta-feira o candidato a governador do estado brasileiro de São Paulo, Major Costa e Silva, e o coordenador da sua campanha eleitoral, capitão Hamilton Munhoz. De acordo com as informações publicadas na página oficial do candidato, ele e o seu assessor continuavam esta quinta-feira internados no Hospital Santa Helena, na cidade de Santo André, nos arredores de São Paulo, mas não corriam risco de vida.

O ataque foi perpetrado por quatro homens armados que estavam em duas motas e cercaram o carro onde seguia Costa e Silva, que é candidato pelo Partido Democracia Cristã. Os desconhecidos começaram a disparar sem cessar contra o carro do candidato a governador, que estava identificado com grandes autocolantes da campanha.

O capitão Hamilton Munhoz, que conduzia o veículo, fez diversas manobras radicais tentando tirá-los da linha de tiro e, como tanto ele como o major e candidato estavam armados, dispararam também contra os agressores, que fugiram.

Por causa das manobras, o carro acabou por capotar e cair num rio. Foi o major Costa e Silva que atirou contra o pára-brisas, estilhaçando-o e permitindo que ele e o capitão deixassem o veículo, nessa altura já submerso.

