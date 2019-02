Ver esta publicação no Instagram

It don’t take much to be a blessing to someone else! It’s freezing cold and deadly temperatures outside! For the people who has no where to go, no money, no food, family disowned them... need help it’s not much but to get them out the cold, feed them, and provide them with warm clean clothes is a start.

Com uma mensagem no Instagram, Candice começou uma corrente de solidariedade. Poucas horas depois da publicação, um grupo de pessoas pagou por quartos e mais 100 pessoas sem-abrigo tiveram um sítio para dormir. "Não nos conhecemos. Talvez eles não soubessem como ajudar, por isso estou grata por poder ter sido esse veículo", disse a agente imobiliária, citada pela CBS Chicago, sobre as pessoas que seguiram o seu exemplo.

O frio extremo causado por uma deslocação de vento ártico levou ao fecho de escolas e ao cancelamento de milhares de voos e fez dezenas de mortos nos Estados Unidos.





