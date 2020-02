A companhia aérea Air New Zealand está a estudar a hipótese de introduzir camas nos seus voos de longa-duração na classe económica. No entanto avisa que essa novidade pode ainda demorar um ano a chegar.A Air New Zeland quer patentear a Economy Skynest (Ninho Aéreo Económico) que teria seis camas de dois metros de comprimento e 58 cm de largura. A secção vai ter dois beliches com três camas cada. Em cada cama haverá uma almofada, lençóis e cobertores, bem como tampões para os ouvidos e uma cortina para o viajante poder ter a sua privacidade.Este serviço estaria disponível apenas para voos de longo curso, como aqueles entre a Nova Zelândia e Nova Iorque (cerca de 17h30 de viagem).De acordo com o jornal britânico The Guardian, a companhia aérea ainda não sabe quanto custará este serviço limitado, mas pondera separá-lo do preço do bilhete. As camas terão também horários e os passageiros podem apenas adquirir porções do voo.