Câmara dos Representantes aprova próxima fase do inquérito para a destituição de Trump

Os congressistas norte-americanos aprovaram, com uma maioria de 232 votos contra 196, as regras para a próxima fase do processo de

.



O Partido Democrata acusa Donald Trump de abuso de poder no exercício do cargo, por ter pressionado o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, para investigar as atividades junto de uma empresa ucraniana suspeita de corrupção do filho de Joe Biden, ex-vice-presidente e seu atual adversário político.



Esta é a primeira resolução que formaliza os próximos passos e procedimentos a seguir na investigação

. É também a quarta vez em 230 anos que o Congresso chega tão perto de

julgar um presidente dos EUA.





A Câmara dos Representantes aprovou, esta quinta-feira, a proposta que autoriza a próxima fase do inquérito para a destituição do presidente norte-americano Donald Trump.impeachment Casa Branca considerou, na terça-feira, que a resolução apresentada pelos democratas, que autoriza a próxima fase do inquérito para a destituição de Trump , é "um golpe" que não respeita dos direitos de defesa."O texto permitirá uma nova ronda de audiências sem respeitar os direitos de defesa do Presidente", referiu a Casa Branca em comunicado. No documento é referido que os direitos da Casa Branca continuam "indefinidos, obscuros e incertos".