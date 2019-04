Veja o vídeo. Os bombeiros estão no local e a área foi evacuada. Símbolo de Paris remonta ao século XII.

O topo do pináculo da catedral de Notre Dame ruiu, na sequência do violento incêndio que lavra no edifício histórico:





La flèche vient de tomber ... pic.twitter.com/OQGuGfsaI0 — Bastien Treiber (@tbr_bastien) 15 de abril de 2019

As autoridades de

alertaram que deflagrou, esta segunda-feira, um incêndio na Catedral de

. O alerta foi dado às 18h50 (17h50 em Portugal), segundo o jornal francês

.

Os bombeiros estão no local e a área foi evacuada. Através de imagens divulgadas nas redes sociais, é possível observar fumo a sair do topo da catedral medieval, com chamas a saírem de duas das torres, revelaram duas testemunhas no local à

.

O porta-voz dos bombeiros parisienses acrescentaram ainda que a área em volta da catedral está a ser evacuada. Anne Hidalgo, a presidente da Câmara de Paris, já reagiu: "Mobilizámo-nos para o local em estreito contacto com a Diocese de Paris. Peço a cada uma e cada um que respeite o perímetro de segurança."

