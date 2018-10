Café em Worcester, Reino Unido, vendeu cerca de 60 bolachas. Dono alega que se tratava de uma brincadeira.

Um português que vive no Reino Unido gerou uma polémica ao vender, no seu café, bolachas alusivas às acusações de violação de que Cristiano Ronaldo é alvo. José Gonçalves, de 47 anos, vendeu os "biscoitos Ronaldo" a 50 centavos no seu café Our Taste of Portugal, em Worcester.



A sua iniciativa foi alvo de críticas nas redes sociais. Lydia Johnson, coordenadora num centro que ajuda vítimas de abusos sexuais, considerou que nunca é correcto fazer piadas acerca de violação ou abuso sexual. "Não acreditei quando vi no Facebook, fiquei enojada ao ouvir a história", detalhou.



Gonçalves vive em Worcester há dez anos e explora o café há quatro. Considerou as bolachas uma brincadeira que tem que ver com "o sentido de humor britânico", mas acabou por retirá-las do café face à polémica. Vendeu entre 50 e 70 bolachas.



"Adoro Cristiano Ronaldo. Vou defendê-lo porque acredito na sua versão. Quanto às bolachas, a palavra ‘violação’ foi usada pela rádio por vontade própria. Não tenho nada a ver com isso. A nossa ideia era fazer 30 biscoitos e brincar com a situação com os nossos amigos e clientes de uma maneira que foi bem-aceite e a que toda a gente achou piada. Só por um dia", escreveu o dono do café na página oficial de Facebook do estabelecimento. "Foi muito malicioso o que a rádio publicou na sua página. Não o autorizei. Sou homossexual e fui abusado quando era criança. Se há pessoas que não gostam de ouvir essa palavra, eu sou uma delas. Lamento se fiz as pessoas sentirem-se mal. Só tenho que pedir desculpas a todos."



Cristiano Ronaldo foi acusado de violação por Kathryn Mayorga. A polícia de Las Vegas já abriu uma investigação ao caso.