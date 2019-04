Animal deu à margem na Sardenha, Itália. Até um saco de detergente foi encontrado na sua barriga.

Um cachalote fêmea que deu à margem na Sardenha, Itália, tinha 22 quilos de plástico no estômago. Também estava grávida, e terá abortado pouco antes de chegar à praia.

Luca Bittau, presidente da associação de proteção da vida marinha SeaMe Sardenha, enumerou os conteúdos do estômago do animal: "sacos do lixo, linhas de pesca, redes, tubos, saco de detergente para a máquina de lavar, com marca e código de barras, entre outros objetos que já não se reconheciam".

"Ela estava grávida e tinha certamente abortado antes de chegar à praia. O feto estava em avançado estado de decomposição", afirmou Bittau.

O animal tinha oito metros e surgiu na praia de Porto Cervo. Bittau indicou que a causa da morte só vai ser conhecida mais tarde, através de exames.

Sergio Costa, o ministro do Ambiente italiano, também comentou o caso nas redes sociais. "O lixo marinho aflige todo o mundo marinho, não só a Itália, mas todos os países do mundo têm o dever de aplicar as políticas para combater isso: não hoje mas ontem", escreveu no Facebook.