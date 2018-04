O presidente dos EUA, Donald Trump, atacou com violência o antigo director do FBI James Comey, numa publicação no Twitter. Na publicação, acusou Comey de ser "bufo e mentiroso", assegurando que o antigo chefe dos serviços secretos norte-americanos difundiu informação classificada.



"James Comey é um bufo e mentiroso comprovado. Toda a gente em Washington pensava que ele devia ser despedido pelo terrível trabalho que fez até ser, de facto, despedido. Ele revelou informação classificada, e devia ser processado por isso. Mentiu no Congresso sob juramento. É um fraco", lê-se na publicação do presidente dos EUA. Trump disse ainda que a investigação a Hillary Clinton será considerada uma das piores da história. "Foi uma grande honra despedir o James Comey!", rematou.













....untruthful slime ball who was, as time has proven, a terrible Director of the FBI. His handling of the Crooked Hillary Clinton case, and the events surrounding it, will go down as one of the worst "botch jobs" of history. It was my great honor to fire James Comey! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 de abril de 2018







O ataque de Trump surgiu depois do ex-director da polícia federal norte-americana ter acusado o presidente dos EUA de ser "desapegado da verdade", denunciando uma liderança "guiada pelo ego e apoiada em lealdades pessoais". "A presidência de Donald Trump ameaça muito do que é bom nesta nação", escreveu Comey no livro Uma lealdade mais elevada, que vai para as bancas na próxima semana.

O livro, que está repleto de declarações e acusações fortes contra Trump, surge 11 meses depois do afastamento de Comey, da direção do FBI.