Bruxelas quer pagar 6 mil euros por cada migrante resgatado

A intenção é avançada pelo Financial Times. Pode ter expressão em Espanha e, em menor grau, em países como Portugal.

A Comissão Europeia vai oferecer aos governos europeus 6 mil euros por cada migrante que resgatem de barcos no Mediterrâneo. A intenção é avançada pelo Financial Times, que diz que o objectivo é aliviar a pressão sobre Itália.

As propostas da Comissão Europeia serão publicadas esta terça-feira e incluem ajuda financeira para criar os "centros de controlo" para os países que os queiram instalar no seu território. Estes centros serão responsáveis pela avaliação dos pedidos de asilo e pelo reenvio dos requerentes que não cumpram as condições para os países de origem.

De acordo com uma fonte citada pelo jornal, a Comissão Europeia também quer pagar aos governos por cada grupo de 500 migrantes que tirem de cada barco.

O Financial Times conclui que Espanha será, provavelmente, o maior beneficiário do pagamento de 6 mil euros por migrante, tendo em conta que só na semana passada resgatou 1.200 pessoas do mar. Em Portugal, França, Holanda e Malta isso também acontece, mas em menor número.