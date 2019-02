Primeira-ministra britânica vai debater com o presidente da Comissão Europeia os próximos passos da saída do Reino Unido da União Europeia.

A primeira-ministra britânica, Theresa May, vai deslocar-se, esta quarta-feira, a Bruxelas, para reunir com o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Junker. A reunião surge após mais um revés para um Brexit negociado: na passada quinta-feira, May sofreu no parlamento mais uma derrota, ao perder por 303 votos contra 258 uma moção que pedia ao governo para continuar a negociar com Bruxelas mudanças no acordo de saída do Reino Unido da União Europeia.

A votação levou May a pedir aos deputados conservadores para deixarem de lado as "preferências pessoais" e unirem-se no apoio a um acordo sobre a retirada do Reino Unido da União Europeia.

A moção não era vinculativa, mas revelou os problemas que May tem para controlar esse setor eurocético e conseguir uma maioria parlamentar para avançar com o seu plano negociado com Bruxelas durante quase dois anos.

Os líderes europeus têm reiterado indisponibilidade para renegociar o conteúdo do documento, mas May e Juncker concordaram em voltar a encontrar-se de novo.

A saída do Reino Unido da União Europeia está marcada para 29 de março, fim do prazo de dois anos previsto no artigo 50.º do tratado europeu para o processo de negociações. O governo precisa de uma maioria de votos no parlamento ratificar um acordo que garanta uma saída ordenada do bloco, mas o texto negociado com Bruxelas foi rejeitado em 15 de janeiro por uma margem de 230 votos, juntando 118 deputados do partido Conservador e os 10 deputados do DUP aos partidos da oposição.



Com Lusa