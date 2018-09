"O Reino Unido pós-'Brexit' será sem dúvida um Reino Unido pró-empresas", disse a primeira-ministra britânica.

A primeira-ministra britânica, Theresa May, prometeu esta quarta-feira que, após a saída da União Europeia, o Reino Unido vai oferecer às empresas os impostos mais baixos do G20, o grupo das maiores economias do mundo.



"Seja qual for a vossa empresa, investir no Reino Unido depois do 'Brexit' vai dar-vos a taxa de imposto sobre as empresas mais baixa do G20", disse a primeira-ministra conservadora num fórum empresarial global organizado pela Bloomberg em Nova Iorque.



"O Reino Unido pós-'Brexit' será sem dúvida um Reino Unido pró-empresas", disse.



Theresa May confirmou números que constam do programa do Partido Conservador de uma redução do imposto sobre as empresas de 19% para 17% até 2020.



May assegurou que o seu Governo está "completamente comprometido" com a continuidade das suas relações bilaterais e em forjar "os acordos de comércio livre mais dinâmicos e ambiciosos com os parceiros de sempre e com novos aliados".



A dirigente destacou por outro lado "o acesso a serviços e a um centro financeiro em Londres que são invejados no mundo inteiro" e assegurou que a saída da UE não vai ser um problema para as empresas com sede no Reino Unido.



"A liberdade de circulação chegará ao fim, mas vamos por em marcha um novo sistema de imigração que permitirá às empresas e universidades atrair os melhores", disse.