O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, pediu a França e Alemanha que se empenhem numa nova solução para a saída do Reino Unido da União Europeia, garantido que Londres está preparada para avançar para o Brexit de qualquer maneira a 31 de outubro.

"Estaremos preparados para sair a 31 de outubro, haja acordo ou não", disse em declarações aos jornalistas, citadas pela Reuters, deixando recados para Paris e Berlim. "É claro que os nossos amigos e parceiros do outro lado do canal [da Mancha] estão relutantes em mudar de posição. Mas tudo bem, estou confiante de que o farão, atirou.

O líder do governo britânico vai estar nas duas cidades europeias no final desta semana e confessou esperar que os dois países se comprometam com medidas novas. "[Estes dois países] já viram que o parlamento do Reino Unido rejeitou três vezes o plano do Brexit, que a regra do backstop não funciona, não é democrática", lembrou também.

Uma coisa Johnson parece dar como certa: "Se queremos um bom acordo para o Reino Unido, então, devemos estar preparados para sair sem nenhum". E é isso que vai dizer a Angela Merkel e Emmanuel Macron.