Breonna foi alvejada 8 vezes pela polícia. Família garante que entraram na casa errada

Breonna Taylor tinha 26 anos e era técnica de emergência médica em Louisville, no Kentucky, Estados Unidos. No dia 13 de março foi alvejada em casa oito vezes pela polícia que, de acordo com a família, que está em processos judiciais para obter justiça, entrou na casa errada.A família de Breonna contratou o advogado especialista em direitos civis, Ben Crump, responsável também pelo caso de Ahmaud Arbery - o jovem negro de 25 anos que foi morto a tiro por pai e filho quando corria na rua perto de casa.A investigar um caso de tráfico de droga, a polícia dirigiu-se na madrugada de 13 de março a casa de Breonna, onde se encontrava também o namorado. Assegurou que a polícia bateu várias vezes à porta, anunciando a sua presença, mas que um dos agentes foi atingido com um tiro.No entanto, o advogado do companheiro da vítima, garante queporque pensou que a casa estava a ser assaltada.

O processo interposto pela família da mulher alega que a polícia disparou mais de 20 tiros. "Breonna não apresentava qualquer ameaça para os agentes e não fez nada para merecer morrer às suas mãos", revela o documento avançado pelos meios de comunicação locais. "Os tiros foram cegamente disparados pelos agentes por toda a casa de Breonna".



Advogados, ativistas e a família do casal afirmam que Breonna e Kenneth Walker não eram os alvos dos mandados de busca que a polícia estava a desenvolver naquela noite.