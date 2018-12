Rede de tráfico internacional de drogas liderada por cidadãos sérvios enviava cocaína para vários países da Europa a partir de portos brasileiros.

A Polícia Federal do Brasil realizou esta terça-feira uma operação contra uma rede de tráfico internacional de drogas liderada por cidadãos sérvios, que enviavam cocaína para vários países da Europa a partir de portos brasileiros.



Em comunicado, as autoridades informaram que estão a executar, desde o início da manhã, 13 mandados de prisão temporária e 12 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina.



Segundo informações divulgadas pela Polícia Federal, a operação visa um grupo de sérvios usava os portos de Santos e Navegantes para enviar drogas para a Europa.



O esquema de tráfico internacional tinha como principais destinos França e Inglaterra.



"O inquérito policial se iniciou em Abril deste ano, a partir de uma cooperação policial internacional com a Agência Antidrogas Norte-americana sobre a actividade de um grupo de sérvios que estaria enviando drogas para a Europa, a partir do Porto de Santos", informou o órgão de Justiça brasileiro.



"As investigações da Polícia Federal apontam que o grupo estaria ligado a um grande narcotraficante sérvio e articulava a compra de cocaína a partir da cidade de São Paulo e promovia a remessa da droga à Europa pela via marítima", acrescentou.



Os suspeitos nesta operação responderão pelos crimes de tráfico de drogas e associação internacional para o tráfico de drogas, com penas de 3 a 15 anos de prisão.