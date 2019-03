Ex-alunos encapuzados abriram fogo dentro de uma escola em São Paulo. Morreram pelo menos oito pessoas, entre elas cinco crianças.

Um tiroteio na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, na área da Grande São Paulo, no Brasil, esta quarta-feira, matou pelo menos oito pessoas. Segundo o Folha de São Paulo, seis crianças morreram, juntamente com dois funcionários.



O tiroteio aconteceu pouco depois do início das primeiras aulas da manhã. Testemunhas falam à imprensa brasileira de dois adolescentes encapuzados, que abriram fogo dentro do estabelecimento de ensino. Terão feito pelo menos 30 disparos. Os dois atiradores suicidaram-se após o ataque. No total, contando com as vítimas e os atacantes, morreram 10 pessoas.



Imagens divulgadas pelas redes sociais mostram que um dos atiradores usava um capuz com o desenho de uma caveira, vestia uma t-shirt e calças pretas e luvas na mão direita. Tinha com ele várias munições. Ainda não se sabe a motivação do crime nem a identidade dos criminosos.



A Globo noticia que equipas do Corpo de Bombeiros de Mogi das Cruzes foram chamadas para dar apoio às 9h50 (12h50 em Lisboa). Segundo a Polícia Militar, pelo menos 17 pessoas ficaram feridas e foram levadas para hospitais da região. Dez adolescentes foram levados para o Hospital Santa Maria, que fica a 300 metros da unidade de ensino.