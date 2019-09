Nem as derrotas dos últimos dias demovem o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, da sua intenção de concretizar o Brexit a 31 de outubro, a data prevista no último acordo com a União Europeia. A garantida foi dada pelo chefe de governo, na tarde desta quinta-feira, numa cerimónia com forças de segurança.

"Permanecer na União não é dar bom uso ao dinheiro público", atirou ainda o líder conservador, que sempre assegurou que o seu plano era concretizar a saída do Reino Unido da União Europeia na data prevista, mesmo que fosse sem acordo. Para Boris, a única maneira de unir o país é "concluir o trabalho", ou seja, concretizar o Brexit na data prevista, e quanto mais tempo tal demorar a acontecer "pior será". "Prefiro morrer numa valeta do que ir a Bruxelas pedir um novo adiamento", avisou.Na quarta-feira, o parlamento aprovou - inclusivamente com votos de conservadores que foram afastados do partido- um projeto de lei que impõe um adiamento de três meses da data do Brexit. O texto está atualmente na Câmara dos Lordes, onde foi alcançado um entendimento esta madrugada para acelerar as discussões por forma que fiquem concluídas na sexta-feira. Segunda-feira é o último dia para que, em termos administrativos, seja possível convocar eleições legislativas a 15 de outubro.