Tenho de dar aos britânicos uma instrução muito simples: têm de ficar em casa

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson , decretou esta segunda-feira o confinamento obrigatório no Reino Unido a fim de travar a propagação da pandemia do novo coronavírus no país. As medidas de confinamento são semelhantes às praticadas em alguns países europeus e vão ser controladas pelas forças de segurança, que podem multar quem estiver em incumprimento.. Essa é a única forma de evitar o colapso do serviço nacional de saúde", disse Boris Johnson, reforçando: "Se corrermos o risco de muitas pessoas ficarem doentes todas ao mesmo tempo, o sistema vai falhar e vidas vão-se perder".Na declaração ao país, o chefe de Governo explicou que os britânicos só podem sair para adquiri bens essenciais, ir ou acompanharem alguém a um serviço de saúde ou fazer exercício físico uma vez por dia. Já deslocações para o trabalho devem acontecer apenas "em último caso e se for necessário", devendo apostar-se no teletrabalho.

Estas novas medidas seguem-se após críticas da oposição, da imprensa e de especialistas à relutância do governo em aplicar medidas mais rigorosas de distanciamento social, na sequência de imagens e relatos de muitas pessoas a passear ao ar livre este fim de semana. Apesar de apoiar o governo, o líder interino dos Liberais Democratas, Ed Davey, disse existirem "questões legítimas sobre se esta fase deveria ter sido tomada mais cedo".

O número de mortes causadas pela covid-19 no Reino Unido sextuplicou numa semana, para 335, de acordo com os dados publicados pelo Ministério da Saúde britânico.O balanço mais recente das autoridades britânicas indica que o número de pessoas infetadas pela covid-19 aumentou para 6.650 no Reino Unido, das quais 335 morreram.Na segunda-feira passada, 16 de março, estavam diagnosticados 1.543 casos positivos entre 44.105 pessoas testadas e 55 óbitos.