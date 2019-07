Boris Johnson foi esta terça-feira eleito líder do Partido Conservador. O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros foi o mais votado as eleições internas, com 92.153 votos, superando em grande número os votos de Jeremy Hunt (46.656). Na quarta-feira, deverá assumir o cargo de primeiro-ministro britânico e sucessor de Theresa May.

O resultado da eleição foi anunciado pela deputada Cheryl Gillan, uma das responsáveis pelo escrutínio interno no partido, no centro de conferências Queen Elizabeth II, perto de Westminster. O resultado é o desfecho de um processo que se prolongou por seis semanas e decidido pelo voto limitado a cerca de 160 mil militantes do partido Conservador.



Johnson deverá assumir o cargo de primeiro-ministro, sucedendo a Theresa May - que se demitiu de chefe do partido a 7 de junho por não ter conseguido que o Parlamento aprovasse o acordo de saída para o Brexit que concluiu em novembro com Bruxelas.

Boris Johnson, que renunciou ao cargo de ministro dos Negócios Estrangeiros há um ano, era o favorito para substituir May, com várias sondagens que o colocavam nos 70%. Johnson só será nomeado primeiro-ministro pela rainha Isabel II após a demissão de Theresa May na tarde de quarta-feira, depois do debate semanal com os deputados na Câmara dos Comuns.