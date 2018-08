Os bombeiros italianos estão a socorrer-se de um drone para filmar toda a zona onde a ponte de Morandi caiu, na cidade de Génova, em Itália, e assim mapear todo o local do acidente.O objectivo destas imagens é tentar perceber onde poderão haver pessoas soterradas e ainda com vida. Apesar de ser uma ferramenta de ajuda para os bombeiros, estas imagens tornaram-se também importantes por mostrarem toda a dimensão do acidente e dos destroços da ponte.A última noite foi passada à procura de vítimas debaixo dos escombros. Estão já confirmados 39 mortos.Cerca de 300 bombeiros estão a trabalhar, com a ajuda de cães pisteiros para resgatar possíveis sobreviventes.