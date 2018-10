O candidato do PSL e de extrema-direita arrecadou a maioria dos votos dos eleitores brasileiros que vivem em Portugal.

Em Portugal, Bolsonaro foi o candidato mais votado em Lisboa, Porto e Faro, que receberam o voto dos cidadãos brasileiros imigrados no nosso país. O portal de notícias G1 divulgou alguns resultados eleitorais do exterior quando 89% dos votos já tinham sido apurados. Na maioria das cidades do exterior, o candidato ligado à extrema-direita venceu. Os eleitores só podem votar no presidente do Brasil, e não nos cargos de governador.



Além das três cidades portuguesas, Jair Bolsonaro também foi o candidato escolhido em todas as cidades dos Estados Unidos. Recorde-se que alguns comentadores políticos se referem a Bolsonaro como "Trump tropical", devido à agenda nacionalista e às posições que ele defende serem anti-sistema. E não foi só nos EUA que o candidato do PSL venceu, mas ainda no Japão, em Caracas (Venezuela), Teerão (Irão) e em Tel Aviv (Israel).



Haddad venceu na Palestina e na Jordânia, em duas cidades da Nigéria e em Havana (Cuba).



O portal G1 indica ainda que em Dublin, Ciro Gomes (do Partido Democrático Trabalhista) venceu Bolsonaro por três votos. Em Moscovo (Rússia) e em Accra (Gana), estes dois candidatos ficaram empatados.



Salienta-se ainda a grande taxa de abstenção: com 92,95% das urnas apuradas, concluiu-se que só 41% do total de eleitores tinha votado.



Na primeira volta das eleições presidenciais do Brasil, Bolsonaro conseguiu 47% dos votos contra 28,37%.