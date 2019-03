O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, está debaixo de fogo depois de ter publicado, esta terça-feira, um vídeo nas redes sociais com conteúdo obsceno. O momento, passado durante os festejos de Carnaval em São Paulo, foi partilhado para "expor a verdade" das ruas mas o líder brasileiro tem recebido inúmeras críticas devido ao caráter do vídeo. Oposição a Bolsonaro lembrou a constituição e fala em crime de responsabilidade e impeachment.

"Não me sinto confortável em mostrar, mas temos que expor a verdade para a população ter conhecimento e sempre tomar suas prioridades. É isto que tem virado muitos blocos de rua no carnaval brasileiro. Comentem e tirem suas conclusões", escreveu o presidente brasileiro no Twitter.





Bolsonaro Twitter Carnaval Brasil Foto: Twitter

A publicação foi instantaneamente criticada pelos seus seguidores devido à acessibilidade do vídeo com conteúdo impróprio, que mostrava três homens numa parada a dançar em cima de autocarro, com um deles a inserir o dedo no próprio ânus e, no momento seguinte, outro jovem a urinar na cabeça deste. Já esta quarta-feira, Bolsonaro voltou ao Twitter perguntando: "O que é um golden shower?", o nome popular da prática sexual presente no vídeo que consiste no ato de um parceiro urinar noutro durante o ato sexual.

O que é golden shower? — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 6 de março de 2019

O presidente viria a mudar o tipo de visualização da publicação original, de maneira a avisar os seguidores que o vídeo poderia conter material sensível mas foi tarde de mais. Rapidamente a hashtag #impeachmentBolsonaro, pedindo a destituição do líder brasileiro, tornou-se uma tendência na rede social no país e já foi lançada uma campanha para pedir um julgamento político de Bolsonaro.

De acordo com a constituição do Brasil, "proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo" é considerado crime de responsabilidade e matéria para a "perda do cargo de presidente" - o impeachment.