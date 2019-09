"O meu país esteve muito próximo do socialismo, que nos colocou numa situação de corrupção generalizada, grave recessão económica, altas taxas de criminalidade e de ataques ininterruptos aos valores familiares e religiosos que foram as nossas tradições", afirmou.

Foi com um discurso fortemente ideológico que o presidente do Brasil Jair Messias Bolsonaro , se apresentou pela primeira vez perante a Assembleia Geral das Nações Unidas . Na carta, levava críticas ao socialismo, a Cuba e à Venezuela e a todos os que questionaram a gestão que tem vindo fazer da floresta da Amazónia."Todos os países têm problemas. Porém, os ataques sensacionalistas que sofremos por grande parte dos media internacionais devido aos focos de incêndio na Amazónia despertaram o nosso sentimento patriótico", disse o chefe de estado brasileiro, reforçando: "É uma falácia dizer que a Amazónia é património da humanidade, é um equívoco dizer que a Amazónia , a nossa floresta, é o pulmão do mundo".O líder brasileiro nunca referiu diretamente o nome do presidente francês, Emmanuel Macron, com quem entrou em conflito aberto por causa dos incêndios que atingiram a maior floresta tropical do mundo no passado mês de agosto. Mas foram claras as farpas à posição francesa, que apelou a uma intervenção internacional para parar a catástrofe ambiental. "Um país, em vez de ajudar, embarcou nas mentiras dos media e portou-se de forma desrespeitosa e de forma colonialista. Um deles, ousou sugerir a aplicação de sanções ao Brasil sem sequer nos ouvir."Aproveitando o tema, Bolsonaro voltou a atacar a comunicado internacional, desta vez por causa da questão das reservas indígenas. "Infelizmente, algumas pessoas de dentro e fora do Brasil, apoiadas pelas ONG, tentam manter os nossos índios como verdadeiros homens das cavernas", atacou o presidente do Brasil, cujo programa eleitoral defendia a diminuição e possível erradicação das referidas reservas. Para Bolsonaro, os índios são "usados como peça de manobra por governos estrangeiros na sua guerra informativa, para alcançar os seus interesses na Amazónia".A Amazónia foi o "prato forte" do discurso de Bolsonaro, mas não se ficou por aí. Assim, disse estar a "apresentar um novo Brasil, que ressurge depois de estar à beira do socialismo". "Um Brasil que está a ser reconstruido a partir dos anseios e ideias do povo brasileiro", acrescentou ainda."Em 2013, um acordo entre o governo petista e a ditadura cubana trouxe para o Brasil 10 mil médicos sem nenhuma confirmação profissional. Foram impedidos de trazer cônjuges e filho, tiveram 65% dos seus salários confiscados pelo regime e estavam privados de direitos fundamentais, como ir e vir", acusou Bolsonaro, não deixando o "anfitrião" de fora: "Um verdadeiro trabalho escravo, acreditem, apoiado por entidades do Brasil e da ONU".

Jair Bolsonaro pegou no exemplo dos médicos para recordar que "já nos anos 1960 agentes cubanos foram enviados a diversos países para colaborar com a implementação de ditaduras" e que há poucas décadas tentaram desta forma mudar o regime brasileiro e de outros países da América Latina, mas foram derrotados.

Agora, sustentou, também na Venezuela, há cerca de 60 mil agentes que começaram a ser levados pelo antigo Presidente venezuelano Hugo Chávez, a partir de Cuba, e que interferem em todas as áreas daqueles país e que o socialismo está a vencer naquele país. "O Foro de São Paulo, organização criminosa criada em 1990 por Fidel Castro, Lula e Hugo Chávez para difundir e implementar o socialismo na América Latina, ainda continua vivo e tem que ser combatido", acrescentou.

Bolsonaro explicou como a sua eleição permitiu levar a cabo o que considera ser a "expulsão da ideologia" e o seu domínio da sociedade brasileira, descrevendo o que cenário que diz ter encontrado quando chegou ao poder. "O politicamente correto passou a dominar o debate público para expulsar a racionalidade e substituí-la pela manipulação, repetição de clichés e pelas palavras de ordem. A ideologia entrou na alma humana para dela expulsar Deus e a dignidade com que Ele nos revestiu", disse. Recorde-se que Bolsonaro tem sido muito criticado pelas suas posturas racistas, machistas e misóginas, sendo que tem defendido abertamente a ditadura militar que governou o país e combatido fortemente a evolução dos direitos das comunidades LGBT.O líder brasileiro aproveitou o momento para elogiar o homólogo dos EUA, Donald Trump, defendendo que este simboliza "o espírito que deve reinar entre os países da ONU: respeito à liberdade e à soberania de cada um de nós".Bolsonaro discursou durante a 74.ª sessão da Assembleia-Geral da ONU, que arrancou hoje e irá decorrer até 30 de setembro com a presença de cerca de 150 chefes de Estado e de Governo, incluindo do Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa.O debate geral tem como tema central a união de esforços multilaterais para a erradicação da pobreza, para uma educação de qualidade, para uma ação climática e para a inclusão.