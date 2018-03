Bola oficial do Mundial 2018 vai viajar até ao espaço

Além da bola, os astronautas levarão ao espaço a mascote oficial do Mundial2018, o lobo Zabikava.



Armitev prometeu também que a tribulação da ISS não perderá os jogos do campeonato mundial, apesar de terem bastante trabalho na plataforma digital.



"Não os vamos perder, vamos assistir aos jogos. Os técnicos de comunicação dos Estados Unidos permitiram-nos seguir o torneio, mas não vamos assistir a nenhum jogo em tempo real, veremos depois a gravação", explicou.



A nave Soyuz MS-08, que transportará para a estação Armitev e os astronautas da NASA Andrew Feustel e Richard Arnold, irá descolar esta quarta-feira, às 17h45, da base espacial de Baikonur, no Cazaquistão.

