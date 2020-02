O piloto do voo AC837 tinha previsto que o avião iria aterrar no maior aeroporto espanhol às 19h30 locais - 18h30 em Lisboa -, depois de ter perdido uma roda na descolagem e de partes do seu trem de aterragem terem entrado no motor esquerdo, causando a sua explosão. O avião, que partia em direção a Toronto pelas 14h33 - 13h33 em Portugal Continental -, reportou após meia hora de viagem que era necessário voltar ao seu destino devido a "problemas técnicos".Numa gravação do piloto do avião, divulgada pelo jornal espanhol El Mundo, este refere um "pequeno problema com uma das rodas do avião na altura da descolagem". O piloto pediu ainda "muita calma e muita paciência" aos gestores de controlo aéreo espanhóis.