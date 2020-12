EUA: Biden apela ao uso de máscara nos primeiros 100 dias de presidência

O presidente eleito dos EUA, Joe Biden, vai pedir que norte-americanos usem máscara nos seus primeiros 100 dias de presidência, numa forma de demonstrar os efeitos da sua prática na redução de casos de Covid-19 no país.Em entrevista à CNN, Biden avançou que irá ordenar a obrigatoriedade de máscaras em espaços federais e transportes públicos."Se o Governo federal tiver autoridade, vou implementar uma ordem de que se deva usar máscaras em edifícios federais, de que em transportes públicos se deve usar máscara, e aviões e autocarros e etc. No meu primeiro dia após inauguração vou pedir ao público para que use máscara por 100 dias. Apenas use a máscara. Não é para sempre. 100 dias. Penso que vamos ver uma redução significativa de casos com essa medida e baixar os números consideravelmente com vacinação e máscaras", afirmou o presidente eleito dos EUA, após vencer Donald Trump nas eleições de 3 de novembro.Na mesma entrevista, Joe Biden indicou que irá tomar a vacina à Covid-19 em público para demonstrar a sua segurança ao público e apelou para que o conselheiro norte-americano para a pandemia, Anthony Fauci, fique no cargo no próximo mês."As pessoas perderam a esperança de que a vacina vá funcionar", disse à CNN em entrevista.

A medida acontece após três ex-presidentes dos Estados Unidos - Bill Clinton, George W. Bush e Barack Obama - terem anunciado que irão tomar a vacina da Covid-19 em público, como maneira de demonstrar a sua segurança.