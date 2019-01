por Miguel Anjos com Leonor Riso

O videoclip para a canção “APES**T”, de Beyoncé e Jay-Z, filmado no Museu do Louvre auxiliou a instituição a atingir um número recorde de visitantes.

O videoclip para a canção "APES**T", de Beyonce e Jay-Z, filmado no Museu do Louvre auxiliou a instituição a atingir um número recorde de visitantes. Ao todo, 10,2 milhões de pessoas percorreram os seus corredores em 2018, representando o maior resultado para qualquer museu na história da humanidade. O vídeo foi visto cerca de 150 milhões de vezes no YouTube.





Uma melhoria notável no turismo em Paris, depois dos ataques terroristas de militantes islâmicos terem assassinado 130 pessoas em Paris, em Novembro de 2015.

"É bom ver que estes artistas americanos, criadores contemporâneos, se interessam por museu de arqueologia e arte antiga", disse Jean-Luc Martinez, diretor do Louvre, à Reuters.

O recorde prévio do museu era de 9.7 milhões de visitantes, em 2012, quando o mesmo inaugurou a sua secção de Arte Islâmica e abriu exposições dedicadas a Leonardo da Vinci e Rafael.

Três quartos dos visitantes foram estrangeiros, entre os quais encontrámos 1.5 milhões de americanos e um milhão de chineses.

Indicando que os protestos frequentemente violentos dos "Coletes Amarelos" nas últimas semanas de 2018 não tinham danificado o interesse turístico no país, o Centro Francês de Monumentos Nacionais também avançou números recorde, destacando uma subi da de 8% nos 100 locais que gere. O recorde prévio pertencia ao ano de 2014.

Apesar de ter fechado por duas semanas devido aos protestos dos "Coletes Amarelos", o Arco do Triunfo foi o monumento francês mais popular do ano em 2018, conseguindo 1.7 milhões de visitantes, seguido pela Ilha Mont-Saint-Michel, na Normandia com 1.4 milhões.

Ainda não foram revelados números relacionados com o total da atividade turística em Paris para 2018, no entanto, a primeira metade do ano contabilizou um recorde 17.1 milhões de chegadas e espera-se que até dia 31 de Dezembro se tenham registado cerca de 50 milhões.