Uma rutura de barragem em Brumadinho, no Belo Horizonte, Brasil, levou uma torrente de água a uma zona habitada.



De acordo com "O Globo", a Defesa Civil informa que "possíveis vítimas" e os moradores estão a ser retirados do local.





Uma barragem da Vale se rompeu em Brumadinho (MG). Mar de lama avançou sobre casas na área rural da cidade. Ainda não há informação sobre vítimas https://t.co/HIjxnaV7qI #G1 pic.twitter.com/HAIbJyvffj — G1 (@g1) 25 de janeiro de 2019



A barragem pertencia à mina Feijão. As zonas atingidas pertencem à empresa Vale e à comunidade de Vila Ferteco. Em comunicado, a Vale, empresa mineira que detém a barragem, informou que a rutura ocorreu ao início da tarde desta sexta-feira, na barragem da Mina do Feijão, pedindo para que a população se mantenha afastada do leito do Rio Paraopeba.

"A Vale informa que ocorreu, no início da tarde de hoje, o rompimento de uma barragem na Mina Feijão, em Brumadinho. As primeiras informações indicam que os resíduos atingiram a área administrativa da companhia e parte da comunidade da Vila Ferteco (...) A Vale acionou o Corpo de Bombeiros e ativou o seu Plano de Atendimento a Emergências para Barragens", refere o comunicado.