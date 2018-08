Barco naufraga no Nilo com mais de 40 crianças a bordo. Há pelo menos 22 mortos

Acidente no Sudão com crianças que estavam a ser transportadas para a escola.

Pela menos 22 estudantes morreram esta quarta-feira quando um barco, que carregava mais de 40 pessoas, se afundou no rio Nilo, no Sudão.



A Protecção Civil já está à procura dos restantes passageiros que se encontram desaparecidos.



De acordo com o jornal Al Arabiya, os ocupantes desta embarcação eram crianças que estavam a ser transportadas para a escola primária. O motor terá partido devido às fortes correntes.



Uma mulher que trabalhava como funcionária no hospital local em Kabna também se afogou com as crianças da escola.



Em actualização