O Banco Mundial pediu ao seu Conselho de Administração para aprovar um financiamento adicional de 12 mil milhões de dólares (cerca de 10,2 mil milhões de euros) para ajudar os países pobres a comprar e distribuir vacinas contra a covid-19."Uma vacina eficaz e segura contra a covid-19 é a forma mais promissora para o mundo reabrir em segurança", disse na terça-feira um porta-voz da instituição citado pela AFP."A economia global não recuperará totalmente até que as pessoas sintam que podem viver, socializar, trabalhar e viajar com confiança", acrescentou.O presidente do Banco Mundial, David Malpass, sublinhou, em entrevista ao jornal francês Le Figaro, a necessidade de antecipar as vacinas, referindo que "o processo de distribuição é complexo"."Não podemos simplesmente entregar [as vacinas] no aeroporto. Queremos que os países mais pobres tenham acesso e que nesses países as pessoas mais vulneráveis e o pessoal médico sejam vacinados", afirmou David Malpass.Os 12 mil milhões de dólares, se aprovados, permitirão que esses países tenham rápido acesso às vacinas.O financiamento será baseado em programas de resposta a emergências que o Banco Mundial já aprovou e implementou em 111 países, adiantou a instituição.A meta é desembolsar a maior parte do apoio nos próximos 12 a 18 meses.Em resposta à crise económica e sanitária causada pela pandemia de covid-19, o Banco Mundial deu apoio financeiro de 45 mil milhões de dólares entre abril e junho.