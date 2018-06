Leimome Cheeks foi acusada de dois crimes. Crianças queixaram-se do calor: sentiam-se 35ºC no dia em que foram filmadas.

Uma mulher foi detida nos Estados Unidos por levar os netos dentro de caixas de transporte de animais. Leimome Cheeks, de 62 anos, foi filmada em Memphis e o vídeo tornou-se viral.



As autoridades investigaram, detiveram-na e acusaram-na de dois crimes de colocar em perigo crianças.



Os netos, de 7 e 8 anos, foram questionados pela polícia. Segundo eles, a avó disse-lhe para ir dentro das transportadoras, colocadas no porta-bagagens, porque não havia espaço para se sentarem dentro do automóvel. Afirmaram que sentiram calor: o carro não tem ar condicionado, mas a avó também não abriu as janelas. No sábado, sentiam-se 35 ºC em Memphis.



A um canal local, uma vizinha afirmou que Leimome Cheeks era "uma boa mulher" e que não a via a fazer isso.