Avião ucraniano com 170 pessoas a bordo cai no Irão. Não há sobreviventes

Um avião de uma companhia ucraniana com pelo menos 170 pessoas a bordo caiu hoje perto do aeroporto internacional de Teerão, segundo os 'media' iranianos.

O acidente aconteceu pouco depois de ter descolado do aeroporto Imam Khomeini.



O avião da Ukraine International Airlines caiu num terreno agrícola a sudoeste de Teerão, para onde já foi mobilizada uma equipa de investigação.



O acidente ocorreu horas depois do lançamento de dezenas de mísseis iranianos contra duas bases em Ain Assad e Arbil, no Iraque, utilizadas pelo exército norte-americano, numa operação de vingança pela morte do general iraniano Qassem Soleimani.