Avião sem roda e um motor prepara aterragem de emergência em Madrid

Más problemas en Barajas: a las 15h, un Boeing 767 de Air Canada ha perdido piezas del tren de aterrizaje que han entrado en el motor, obligándolo a declarar emergencia. Ahora deberá estar tres horas quemando combustible. — Sepla (@sepla_pilotos) February 3, 2020

vários drones nas imediações do espaço aéreo, obrigando ao desvio de 26 voos do aeroporto e com as descolagens e aterragens a serem canceladas como medida de segurança.

El espacio aéreo del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas queda cerrado.



Para más info, consulta cuentas oficiales:@aena @ENAIRE @mitmagob



?? ?Consulta con tu aerolínea el estado de tu vuelo. https://t.co/B58eONlr9V — Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (@mitmagob) February 3, 2020

está a preparar a aterragem de emergência de avião da companhia aérea Air Canada sem uma roda e um dos motores e com 130 pessoas a bordo, avança o El Mundo . O avião AC837, que partiu em direção a Toronto pelas 14h33 - 13h33 em Portugal -, reportou após meia hora de viagem que era necessário voltar ao seu destino devido a "problemas técnicos".Numa gravação do piloto do avião, divulgada pelo jornal espanhol, este refere um "pequeno problema com uma das rodas do avião na altura da descolagem". O piloto refere que, devido à grande quantidade de combustível que tem o avião, terá de se desfazer deste combustível para tornar o avião menos pesado antes de aterrar.O sindicato de pilotos espanhol Sepla confirmou no Twitter que as peças do trem de aterragem perdidas pela aeronave entraram no motor, obrigando o piloto a declarar emergência.Na tarde desta segunda-feira, o mesmo Aeroporto Adolfoesteve fechado durante duas horas devido a





Vários pilotos alertaram para a presença destes dispositivos nas imediações do aeroporto e por isso o Ministério dos Transportes, Mobilidade e Agenda Urbana decidiu fechar o espaço aéreo. Duas horas depois, a Enaire, responsável pela navegação aérea em Espanha, indicou estar a restabelecer o tráfego e a investigar a presença dos drones.



No Twitter, a Agência Estatal de Segurança Aérea recordou que usar drones nas proximidades de um aeroporto é uma infração grave e que as sanções podem atingir os 90 mil euros.



"Cerca das 14h40, o aeroporto de Madrid-Barajas recuperou a sua capacidade com 51 aterragens por hora e 100 voos no total", indicou a Enaire.



Em dezembro de 2018, avistamentos de drones perto do aeroporto de Gatwick, em Londres, causou o caos e interrompeu viagens de centenas de milhar de viajantes durante o Natal.

