Avião desaparece quatro minutos após descolar de Jacarta

Um avião da companhia Sriwijaya desapareceu durante quatro minutos do radar após descolar do aeroporto de Jacarta, na Indonésia.





Sriwijaya Air flight #SJ182 lost more than 10.000 feet of altitude in less than one minute, about 4 minutes after departure from Jakarta.https://t.co/fNZqlIR2dz pic.twitter.com/MAVfbj73YN