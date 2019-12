Avião com seis pessoas a bordo cai no Louisiana nos EUA

Um avião bimotor com seis passageiros a bordo caiu este sábado de manhã no estado do Louisiana, EUA, a cerca de 1,6 km do aeroporto de Lafayette, informou a polícia à Fox News.

Acadian Ambulance responded to the crash of a small civilian airplane in Lafayette (La) this morning and transported two patients to a local hospital. pic.twitter.com/f0SKqNJI7V — Acadian Companies (@AcadianNews) December 28, 2019





O acidente ocorreu por volta das 09h00 locais.



Em atualização