Aeronave pertencia à companhia US-Bangla. Seguia com 78 pessoas a bordo.

Um avião com 78 passageiros a bordo despenhou-se esta manhã durante a aterragem, no aeroporto de Katmandu, Nepal. Segundo o porta-voz da polícia, pelo menos 49 pessoas morreram, 17 ficaram feridas e várias ainda estão desaparecidas. A queda deu-se no seguimento de uma derrapagem. Segundo o jornal Il Post, o avião tinha saído de Daca, Bangladesh. É da companhia aérea US-Bangla.



O aeroporto Tribhuvan foi encerrado e ainda não se sabe se há vítimas: as imagens mostram o fumo negro junto às pistas.



Prem Nath Thakur, porta-voz do aeroporto, informou que "o avião S2-AGU descolou de Daca e estava a aterrar no TIA (aeroporto de Katmandu)", indica a agência Efe.