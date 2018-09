Um avião russo começou a arder este sábado depois de fazer uma aterragem difícil no aeroporto de Sochi. Iam 170 pessoas (164 passageiros e seis funcionários) a bordo do aparelho da companhia aérea Utair, mas não houve vítimas mortais. 18 pessoas ficaram feridas, três delas crianças, segundo o Ministério da Saúde russo.



O avião Boeing 737 voava de Moscovo e saiu da pista de Sochi devido a ventos muito fortes na região, despenhando-se perto de um rio e incendiando-se de seguida. Por uma questão de segundos, os passageiros conseguiram escapar - muitos deles saltando da asa do avião - antes de o fogo começar no motor esquerdo.





"Informamos que como resultado do acidente do avião no aeroporto de Sochi há neste momento 18 feridos, três deles crianças. Não há mortos", lê-se em comunicado da mesma fonte publicado no Twitter, que acrescenta que os bombeiros conseguiram extinguir as chamas rapidamente.