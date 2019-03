Avião com 157 pessoas a bordo despenha-se a caminho do Quénia

Boeing 737 da companhia aérea Ethiopian Airlines transportava 149 passageiros e oito elementos da tripulação. Acidente ocorreu seis minutos após a descolagem na capital da Etiópia.

Um avião com 157 pessoas a bordo da companhia aérea Ethiopian Airlines caiu este domingo quando voava em direção ao Quénia.



Segundo avança a BBC, o avião transportava 149 passageiros e oito elementos da tripulação.



"Está confirmado que o avião caiu às 8h44", disse um porta-voz da tripulação.



De acordo com a informação avançada pela imprensa internacional, o acidente com o avião Boeing 737 - que realizava um voo regular entre Adis Abeba e Nairobi - terá ocorrido cerca de seis minutos após a descolagem na capital da Etiópia.



O gabinete do primeiro-ministro da Etiópia enviou condolências via Twitter às famílias das vítimas mortais no acidente.



Em atualização