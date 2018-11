Aparelho fazia ligação entre Georgetown e Toronto quando foi obrigado a voltar devido a problema técnico.

Um avião da companhia aérea FlyJamaica que fazia a ligação entre Georgetown, capital da Guiana e Toronto, no Canadá, sofreu um acidente ao fazer uma aterragem de emergência na pista do país da América do Sul.



Estavam a bordo 118 passageiros e oito tripulantes, tendo ficado feridas seis pessoas. O avião saiu da pista no momento da aterragem e foi contra uma vedação do aeroporto, tendo sofrido danos severos na fuselagem e no trem de aterragem.



O Boeing 757-200 tinha levantado voo pelas 02h10 locais, mas poucos minutos depois um "problema técnico" detetado pelos pilotos obrigou a aeronave a regressar ao aeroporto de Georgetown. A aterragem de emergência correu mal.



As autoridades garantem que nenhum dos feridos está em perigo de vida.