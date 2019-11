Avião cai sobre povoação na RDCongo. Há pelo menos 18 mortos

#Urgent: Crash d’un avion petit porteur de la compagnie Busy Bee à Goma, quartier Birere, avenue Mapendo ce dimanche 24.11.2019. Le bilan n’est pas encore connu. pic.twitter.com/UAyz0mfFne — Gautier Mis (@GautierMis) November 24, 2019

Pelo menos 18 pessoas morreram este domingo após a queda de um avião sobre um bairro da cidade de Goma, no leste da República Democrática do Congo (RDCongo), avança a Reuters.A informação inicial, dada pela companhia aérea e autoridades locais, dava conta de seis mortos. "Seis corpos acabaram de ser retirados e as equipas de socorro continuam a procurar" pessoas no local do acidente, disse o autarca de Goma, Timothée Muissa Kiesse, a um jornalista da agência de notícias AFP.Um funcionário do aeroporto de Goma, Richard Mangolopa, disse que não haverá sobreviventes entre as 19 pessoas que estavam a bordo do avião."Havia 17 passageiros a bordo e dois tripulantes e o avião teria descolado por volta das 09:00/09:10, horário local (07:00/07:10 em Lisboa)", disse à AFP Héritier Said Mamadou, responsável pelas reservas da empresa.O avião privado, que pertencia à empresa congolesa Busy Bee, caiu após a descolagem sobre um bairro densamente povoado da cidade de Goma.A pequena aeronave do tipo Dornier tinha como destino a cidade de Beni, que fica a 350 quilómetros ao norte de Goma, de acordo com um funcionário da empresa aérea.A administração da companhia aérea aguarda os resultados de uma análise técnica realizada por uma equipa de campo.A Busy Bee é uma empresa recente que possui três aeronaves para as regiões de Beni e Butembo, na província do Kivu do Norte.