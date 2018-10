Um avião caiu este domingo sobre uma multidão no estado de Hesse, na Alemanha. De acordo com a agência Reuters, que cita fontes policiais, há várias vítimas mortais. Também várias pessoas ficaram feridas na sequência do acidente que ocorreu pelas 15h45 locais.Pelo menos três pessoas morreram atingidas pela avioneta - dois adultos e uma criança -, quando tentava aterrar em Wasserkuppe, perto de Fulda. Testemunhas citadas pela imprensa local afirmam que o piloto perdeu o controlo do aparelho.