Um avião Boeing 737 caiu esta sexta-feira ao descolar do aeroporto Jose Marto, em Havana, Cuba. A bordo iam 104 passageiros, mais os tripulantes e o voo tinha como destino Holguín, no leste da ilha. "Parece que há um número elevado de vítimas", admitiu o presidente do Conselho de Estado, Miguel Díaz-Canel em declarações à France Presse.



As operações de resgate e salvamento estão a decorrer e o diário Granma avança que pelo menos três pessoas foram retiradas com vida dos destroços do aparelho.



Segundo a Cuba TV, o Boeing 737 foi alugado pela companhia aérea Cubana de Aviacion à Blune Panorama Airlines e caiu entre Boyeros e Santiago de Las Vegas, zona agrícola perto do aeroporto.





