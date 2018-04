Um avião da Southwest Airlines foi obrigado a aterrar de emergência em Filadélfia, esta terça-feira, devido à explosão de um dos motores. O Boeing 737 fazia a ligação entre Nova Iorque e Dallas e a bordo, segundo o relato de vários passageiros, viveram-se momentos de pânico.



Um dos dos destroços partiu uma janela, explicaram aos media norte-americanos, e uma mulher que se sentava perto quase foi sugada para fora do aparelho. A tragédia terá sido evitada pela acção dos outros passeiros, que a seguraram. De acordo com a CBS Philadelphia, a passageira foi transportada para o hospital depois do aparelho ter aterrado em segurança.



"O motor explodiu no ar e rebentou a janela a três filas do meu lugar. A mulher que estava sentada junto a essa janela ficou gravemente ferida", escreveu Marty Martinez, um dos passageiros que seguia a bordo do voo 1380, no Facebook.



Nas redes sociais começaram a ser partilhadas imagens que mostram um dos motores do aparelho com danos visíveis.





@SouthwestAir I want to thank the crew of SWA 1380 for a great job getting us to the ground safely after losing in engine #angelsinthesky pic.twitter.com/QL0YPUp0Vj — Kristopher Johnson (@EMMS_MrJohnson) 17 de abril de 2018





Southwest airline flight landed here in PHL with an emergency. Buses loading passengers from flight. pic.twitter.com/rMekXZKLNT — Angel Martinez (@Philaphanatic) 17 de abril de 2018