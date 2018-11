Afinal o tiroteio na escola americana era uma máquina avariada a fazer muito barulho

Polícia foi chamada a responder a pedido de ajuda em escola da Carolina do Norte, mas era falso alarme.

A polícia da Carolina do Norte, nos EUA, foi chamada na manhã desta sexta-feira a responder a uma situação de tiroteio numa escola de Wilmington. A polícia reagiu prontamente, enviando um forte dispositivo policial para o local. Mas, afinal, o som de tiros tinha origem num aparelho de aquecimento avariado, que fazia um barulho semelhante a tiros.



"Tinha a certeza de que era um tiroteio há cerca de uma hora", justificou o comissário David Williams ao site WECT 6, que explica depois que já teriam dado conta do som estranho da máquina, embora não tão intenso como esta manhã.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">Swat Team heading towards Top Sail High School taken from Snapchat maps <br> <a href="https://twitter.com/hashtag/Breaking?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Breaking</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Topsail?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Topsail</a> <a href="https://t.co/w1gsUmsr8Z">pic.twitter.com/w1gsUmsr8Z</a></p>— Kyle (@172Kyle) <a href="https://twitter.com/172Kyle/status/1060880157634973696?ref_src=twsrc%5Etfw">9 de novembro de 2018</a></blockquote>

O alerta chegou do liceu de Topsail, por volta das 7h00 locais (12h00 em Lisboa). O pai de um dos alunos publicou uma mensagem no Twitter a dar conta que foi informado da situação quando o ia deixar à escola e lembra que é a segunda vez que acontece uma situação semelhante este ano.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">Just about to take my child to school at Topsail High School when one of her friends called to tell her not to come because of a shooter. <br><br>This is the second time in less than a year. <a href="https://t.co/71nCgbCSJB">https://t.co/71nCgbCSJB</a></p>— Marlon Weems (@GeekTrader) <a href="https://twitter.com/GeekTrader/status/1060867412881489922?ref_src=twsrc%5Etfw">9 de novembro de 2018</a></blockquote>

A escola abre pelas 8h30 e só começa a aceitar alunos pelas 7h30, pelo que haveria pouca gente nas instalações à hora em que foram reportados os tiros.



(notícia actualizada às 14h46 com informação sobre o falso alarme)