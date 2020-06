Autoridades espanholas procuram crocodilo no rio Douro

confluência do Douro e do Pisuerga, zona conhecida como Pesqueruela, de acordo com a imprensa espanhola.



Um biólogo analisou as pegadas do réptil e revelou que podem corresponder a um crocodilo do Nilo, uma espécie considerada perigosa.



As localidades de Villamarciel, San Miguel del Pino e Tordesillas emitiram alertas a recomendar "especial cuidado" a quem estiver perto de zonas ribeirinhas.









Um crocodilo está a ser procurado no rio Douro e no rio Pisuerga, em Valladolid , Espanha, pela polícia de Simancas e pelo Serviço de Proteção da Natureza.O animal tem um metro e meio e terá sido avistado na