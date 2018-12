Rusgas policiais em Gizé e Sinai resultaram na morte de 40 suspeitos de terrorismo. Operação aconteceu um dia depois de um ataque em Gizé que vitimou duas pessoas.

As autoridades egípcias abateram, este sábado, 40 pessoas suspeitas de terrorismo, no âmbito de várias rusgas policiais nas cidades de Gizé e Sinai.



De acordo com o El País, que cita meios de comunicação egípcios, o ministro do Interior confirmou os raids e disse que resultaram de uma caça a três pessoas suspeitas de estarem a planear ataques durante a época festiva.



Esta operação foi lançada um dia depois de quatro pessoas terem morrido, na sequência de uma explosão junto a uma estrada. A explosão atingiu um autocarro de turismo em Gizé.



As autoridades terão encontrado diversas munições, armas de fogo e dispositivos explosivos improvisados. Estas rusgas foram uma "continuação dos esforços do ministério em perseguir elementos terroristas envolvidos na implementação de operações hostis que buscam desestabilizar a segurança do país".



Um autocarro com turistas foi atingido por uma explosão que causou a morte de duas pessoas esta sexta-feira em Gizé, Egipto. De acordo com o ministro do Interior, citado pela agência Reuters, as duas vítimas mortais eram turistas vietnamitas.



Em comunicado, o governante egípcio adiantou ainda que, até ao momento, foram registados 12 feridos decorrentes da explosão junto à zona onde se encontram as pirâmides, em Gizé. Destes, dez eram vietnamitas e outros dois eram egípcios.



O general Mahmut Taufiq Abdelgawad avançou também a hipótese de que a explosão se deveu a um engenho explosivo plantado à beira de uma estrada que conduz às pirâmides de Gizé.