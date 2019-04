Incêndio deflagrou na tarde desta segunda-feira. Ainda não é conhecida a causa do incêndio, mas bombeiros estão a tratá-lo como um acidente.

A Procuradoria-Distrital de Paris abriu um inquérito para averiguar as causas do violento incêndio que deflagrou na Catedral de Notre-Dame, em Paris, avançou a agência Reuters.



O fogo, que se iniciou na tarde desta segunda-feira, já consumiu o pináculo da torre principal da catedral medieval e o tecto. O alerta foi dado às 18h50 (17h50 em Portugal), segundo o jornal francês Le Monde.



Segundo a Reuters, ainda não é conhecida a causa do incêndio, com as autoridades parisienses a tratarem o caso como um acidente.





A catedral remonta ao século XII e é famosa por entrar no romance Notre-Dame (Nossa Senhora) de Paris, de Victor Hugo. Atrai milhões de turistas todos os anos e é o monumento mais visitado da Europa. Estava em renovações, com algumas secções a serem reconstruídas e estátuas de bronze a terem sido removidas na passada semana.