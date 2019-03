Petição criada por Margaret Anne Georgiadou recebeu já mais de 4,5 milhões de assinaturas. "Quem deseja assim tanto o Brexit que está preparado para matar?", questionou a professora?

Margaret Anne Georgiadou, a professora universitária reformada de 77 anos que iniciou uma petição no Reino Unido contra o Brexit recebeu três ameaças de morte.





IN the past 10 hours have had three death threats over the phone, my fb account has been hacked andhad a torrent of abuse on Facebook. Am closing my FB account. — margaret georgiadou (@madgie1941) 23 de março de 2019





"Nas últimas dez horas recebi três ameaças de morte pelo telefone, a minha conta de Facebook foi pirateada e recebi uma torrente de insultos no Facebook. Vou fechar a minha conta" da rede social, escreveu através do Twitter a britânica.



"Quem deseja assim tanto o Brexit que está preparado para matar?", escreveu ainda numa outra publicação.



A petição online lançada a meio do mês de fevereiro para que o governo britânico renuncie à saída da União Europeia recebeu já mais de 4,5 milhões de assinaturas. Em apenas 24 horas, na quinta-feira, recebeu mais de três milhões de assinaturas. Segundo o Comité de Petições britânico anunciou na quinta-feira, cerca de duas mil assinaturas estavam a entrar a cada minuto. Devido à afluência à petição, o site esteve várias horas indisponível.



A petição de Georgiadou para revogar o Artigo 50.º teve um boom a partir de quarta-feira, quando a primeira-ministra Theresa May culpou os deputados pelo impasse quanto ao acordo de retirada do Reino Unido da União Europeia. "O governo afirma repetidamente que sair da UE é 'a vontade do povo'. Temos de pôr termo a esta afirmação, provando agora a força do apoio público à permanência na UE", pode ler-se na petição.



Ao atingir as cem mil assinaturas, uma petição pode ser selecionada para debate na Câmara dos Comuns.