O governo indicou na entrevista ao diário espanhol que a conservação destas vias custarão 27 milhões de euros por ano.

Os contratos de concessão das autoestradas espanholas (a 50 anos) estão a chegar ao fim e, de acordo com o ministro do Desenvolvimento, José Luis Ábalos, as portagens em diversas vias estarão extintas até 2021.A novidade foi dada pelo governante em entrevista ao jornal El País. Cerca de 1000 quilómetros de vias concessionadas vão passar para o controlo do Estado. Alguns contratos terminam já este ano, mas a grande maioria das autoestradas em final de concessão são os 479 quilómetros da costa mediterrânica a Este (AP-2, entre Saragoça e o Mediterrâneo, e da AP-7, entre Tarragona-La Jonquera e Montmelo-El Papiol), cujas concessões só terminam no dia 31 de Agosto de 2021.A AP-4, entre Sevilha e Cádiz, é a autoestrada mais perto de Portugal a perder as portagens, o que acontecerá no final de 2019.